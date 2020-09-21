أخبار مصر | الحسيني والصفتي والليموني يطلقون مبادرة "قادر" لدعم أصحاب الهمم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الحسيني والصفتي والليموني يطلقون مبادرة "قادر" لدعم أصحاب الهمم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشن المحاسب تامر الصفتي، بالتعاون مع البطل محمد الحسيني، سباح المانش، والكاتب الصحفي أحمد الليموني، مبادرة بعنوان "قادر" لدعم أصحاب الهمم - ذوي الاحتياجات الخاصة- معنويا وماديا وعمليا وثقافيا.

وتتطلع المبادرة للتواصل مع مؤسسات الدولة المختلفة للعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب الهمم وتوفير كل احتياجاتهم من تأهيل وتدريب ورعاية وتوفير فرص عمل لهم.

واختار القائمون على المبادرة شعارا يمثل أصحاب الهمم وهو :"رغم الصعاب.. قادر أكون رقم في المعادلة".

Advertisements

وقال الصفتي، إن فكرة المبادرة كانت نتاج نقاش طويل وممتد منذ فترة طويلة مع محمد الحسيني، وأحمد الليموني، إلى أن توافقنا سويا على اختيار الاسم والأهداف الخاصة بالمبادرة والإعداد لها ودعوة كل أصحاب الهمم بكل اختلافاتهم للانضمام لصناعة تكتل يعبر عن رؤية واحتياجات متحدي الإعاقة.

وأكد القائمون، على المبادرة أنه بجانب التواصل مع مؤسسات الدولة سيتم التعاقد مع عدد من المؤسسات الخاصة لتوفير كل الدعم لأصحاب الهمم وكذلك التواصل مع رجال الأعمال بصفة مستمر لتقديم الدعم للمواهب منهم وتقديم أي مساعدات تساعد في رسم البسمة على وجوه ملائكة الأرض.

وأشار القائمون، على المبادرة إلى إعداد دراسة جيدة لتنظيم معرض ضخم يضم أعمال ومنتجات أصحاب الهمم المختلفة، دعما من المبادرة لتوفير دخل خاص بهم واحساسهم بأنهم جزء أصيل من المجتمع وأنهم قادرون على الاعتماد على الذات والعمل مثل الأسوياء.