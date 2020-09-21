شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة- كيب تاون».. 6 معلومات عن ثاني أطول محاور أفريقيا لربط دول القارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفذ إفريقيا 3 محاور طرق ضخمة لربط دول القارة بين بعضها، ويأتي محور «القاهرة / كيب تاون» ثاني أطول هذه المحاور، حيث يبلغ طوله 10 آلاف كيلو متر، ويمر في 8 دول، وتشارك مصر بـ 1155 كيلو متر من القاهرة حتي نقطة الحدود مع دول السودان في أرقين بنسبة 11% من الطريق.

كان الفريق كامل الوزير وزير النقل، قد تفقد أمس إحدي قطاعات المحور في أسوان، حيث تابع أعمال تطوير المسافة من أسوان حتى إدفو بطول 100 كيلو متر.

وتابع الوزير أعمال إنشاء جسر الطريق ووجه بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها، خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد، بالإضافة الى أنه سيكون جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون.

«المصرى اليوم» تقدم 6 معلومات عن ثاني أطول محور في إفريقيا:

- طوله 10092 كيلو متر طول المحور، وهو الثاني بعد محور «طرابلس - كيب تاون» الذي يبلغ طوله 10808 كيلو متر.

- يبلغ طوله 1155 من القاهرة فى اتجاه أسوان.

- 8 دول يمر بها المحور، وهي مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا وزامبيا وصولا إلى مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.

- الطريق الجديد سيكون بمثابة محور لحركة التجارة بين مصر والدول الإفريقية.

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- الطريق سيساعد على زيادة حجم التبادل التجارى بين دول مصر والسودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي والجابون وجنوب إفريقيا.

- يختصر مدة نقل البضائع إلى أسبوع بدلا من 30 يوماً.