شكرا لقرائتكم خبر عن ليام فوكس يتأهل إلى الجولة الثانية من التصويت لاختيار مدير لمنظمة التجارة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح وزير التجارة الدولية السابق في المملكة المتحدة، الدكتور ليام فوكس، في الوصول إلى الجولة الثانية من عملية اختيار المدير العام التالي لمنظمة التجارة العالمية (WTO).

وقال بيان للسفارة البريطانية بالقاهرة ان ثلاثة مرشحين انسحبوا من ثمانية بالأمس كجزء من عملية الاستبعاد، تاركين فوكس للتنافس ضد المرشحين المتبقين من كينيا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية. تبدأ الجولة القادمة من التصويت في 24 سبتمبر، حيث من المتوقع أن تحدد لجنة الاختيار مرشحين اثنين للمنافسة في الجولة النهائية قبل الإعلان عن الفائز في نوفمبر.

وقال فوكس، الذي تم ترشيحه من قِبَل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لهذا المنصب: «أريد أن يكون انتخاب المدير العام اختيارا حقيقيا – نحتاج إلى أفضل مرشح مؤهل للوظيفة مع القدرة على تقديم ما تتطلبه العضوية. أعتقد أنني ذلك المرشح.»

يعمل الدكتور فوكس، وهو العضو الحالي في البرلمان بالمملكة المتحدة، على استعادة مصداقية منظمة التجارة العالمية ودورها في النظام التجاري القائم على القواعد، كذلك إصلاح هيئة الاستئناف التابعة لها، والمسئولة عن الاستماع إلى استئنافات أعضاء منظمة التجارة العالمية، وتقديم مساواة حقيقية بين الجنسين من خلال الحرص على أن يتكون نصف فريقه الرئيسي من النساء. بالإضافة إلى ذلك فهو يؤمن بضرورة العمل بشكل أوثق مع المنظمات الدولية الأخرى.

التحديات الحالية التي يهدف الدكتور فوكس إلى معالجتها، خاصة في سياق فيروس كورونا المستجد، هي انخفاض حجم التجارة، والخلافات حول جدوى جدول الأعمال المعياري، والتخلي عن قيم التجارة الحرة التي على أساسها تم تأسيس منظمة التجارة العالمية. يقول دكتور فوكس: «تحتاج منظمة التجارة العالمية إلى قيادة عليا مع إيمان راسخ بقوة الأسواق المفتوحة لدفع التنمية الاقتصادية والازدهار.»

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