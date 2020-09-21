شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع اختبارات المتقدمين للعمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بدء أعمال الاختبارات التحريرية لاختيار مهندسين للعمل بديوان عام المحافظة والإدارات الهندسية بدواوين الوحدات المحلية بنظام التعاقد،اليوم الاثنين، حيث سبق وقد أعلنت المحافظة عن حاجتها للتعاقد مع عدد 37 مهندسا في تخصصات(مدني،عمارة،تخطيط عمراني)، حيث رافق المحافظ كل من:اللواء هشام شادي السكرتير العام، والمهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة الإسكان، والعميد وليد البيلي رئيس المدينة، والأستاذ أحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة

تفقد المحافظ جانباً سير أعمال الامتحانات «التي تعقد بمقر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة»مطمئنا على توافر كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة عدوى فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة أن تتسم الاختبارات بالجانب التطبيقي والعملي، وتضمينها عنصر الإبداع والابتكار، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الميداني والحلول خارج الصندوق

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ومن جانبه أوضح أحمد مرسي مدير الموارد البشرية أن المحافظة قد حددت المحافظة اليوم الاثنين 21/9/2020 بداية لموعدا عقد الاختبارات الامتحانات التحريرية للمتقدمين من مركزي الواسطى والفشن والبالغ عددهم (73) مهندساً، ويوم الأحد 27/9/2020 لإجراء المقابلة الشخصية لنفس المجموعة، فيما تحدد يوم الثلاثاء 22/9/2020 موعدا لعقد الامتحانات التحريرية للمتقدمين من اهناسيا وسمسطا وعددهم (81)، ويوم الاثنين 28/9/2020 موعدا للمقابلة الشخصية لذات المجموعة

في حين تحدد يوم الأربعاء 23/9/2020 موعدا للامتحانات التحريرية للمتقدمين من مركزي ببا وناصر وعددهم(74) ويوم الثلاثاء 29/9/2020 موعدا للمقابلة الشخصية للمجموعة نفسها، بينما تحدد يوم الخميس 24/9/2020 موعدا للامتحانات التحريرية للمتقدمين من مركزبني سويف(من 1 إلى 100)ويوم الأربعاء30/9/2020 لإجراء المقابلة الشخصية لذات المجموعة بنفس التسلسل، على أن تعقد الامتحانات التحريرية لباقي المتقدمين من مركز بني سويف(من 101 إلى 201) يوم السبت 26/9/2020، ويوم الخميس 1/10/2020 للمقابلة الشخصية لنفس المجموعة بنفس التسلسل

وكان المحافظ قد وجه بضرورة التزام المتقدمين لإجراء الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية في الموعد المحدد له، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي، مع أهمية التواجد قبل بدء الامتحانات وإجراء المقابلات بوقت كاف مراعاة للجوانب التنظيمية والترتيبات الخاصة بإجراءات الامتحانات والمقابلات الشخصية