شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مدير و3 معلمين بشمال سيناء.. فتحوا مدرسة ليلا للدروس الخصوصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الاثنين، إيقاف مدير مدرسة ثانوية و٣ مدرسين عن العمل لمدة ٣ أشهر، وذلك لقيامهم بفتح المدرسة ليلا وبعد انتهاء فترة العمل الرسمية وادارتها كمكان للدروس الخصوصية.

وقال حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تقرر إيقاف كل من ناصر كامل حسن، مدير مدرسة الشهيد عمرو شكرى الثانوية بنين بالعريش، وصفوت مصطفي الكاشف، مدرس لغة عربية بالمدرسة، وبهاء محمد إبراهيم، مدرس تاريخ بالمدرسة، وأحمد ابو الوفا محمد، مدرس فيزياء بالمدرسة، عن العمل احتياطيا لمدة لا تزيد على ٣ أشهر.

وأضاف رضوان، أنه تم تكليف ابراهيم سيف الدين ابراهيم للقيام بمهام مدير المدرسة، مؤكدا أن المذكورين قاموا بفتح المدرسة ليلا بعد انتهاء وقت العمل الرسمي وادارتها كمكان للدروس الخصوصية.