شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. «الوطنية للصحافة» تكرم عددًا من الصحفيين لتغطيتهم المتميزة بانتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي، عن تكريم مجموعة من الصحفيين، في إطار خطة الهيئة لدعم وتشجيع شباب الصحفيين، وبعد الأداء الصحفي المتميز أثناء انتخابات مجلس الشيوخ 2020. ووقالت الهيئة إنه تم اختيار الصحفيين المكرمين من قبل لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني برئاسة الدكتورة فاطمة سيد أحمد. يقام التكريم غداً الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الهيئة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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