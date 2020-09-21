شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة السويس» تنظم قوافل طبية وتوعوية بقرى القطاع الريفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الدكتور أحمد البرعي وكيل وازرة الصحة بالسويس عن تنظيم قوافل توعوية وطبية بعدة قري بالقطاع الريفي في حي الجناين وهي قرية عامر وكبريت وجنيفة على مدار ثلاثه ايام وذلك ضمن جهود مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية “حياة كريمة«، لتقديم ندوات ولقاءات اعلاميه وخدمات توعوية للسيدات في الاماكن الفقيرة والبعيدة ، حيث تهدف هذه المبادرات التوعوية الى التواصل الجماهيري المباشر لنشر مفهوم تنظيم الاسرة والصحة الانجابية ومرود ذلك علي صحة الام والطفل والاسره وبالتالي المجتمع .

جدير بالذكر بان القوافل بدأت من الاحد ٩/٢٠ وتستمر حتي الثلاثاء ٩/٢٢ و مع التوعيه تقدم القافله الخدميه بعيادات متنقلة خدمات المشوره ومتابعه الحمل وعيادة كشف الاطفال وايضا وجود اخصائين امرض نساء لمتابعه حالات الاحالة وتركيب كبسوله الامبلانون واللولب وذلك لتلبيه احتياجات الجمهور المستهدف بالاماكن المختلفه .

وتأتي مثل هذه أن المبادرات ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ممثله فى قطاع السكان وتنظيم الاسره تحت رئاسه الدكتور حسام عباس رئيس القطاع في توفير الرعاية الصحية للسيدات في القري النائية والبعيدة ومتابعة حالتهم من خلال قوافل طبية و زيارات من قبل الرائدات الريفيات وندوات من قبل مسئولى الإعلام بالمديريه لتوعيتهم بتبنى مفهوم تنظيم الاسره وطرق استخدامها و انسب الوسائل لكل حالة من هؤلاء السيدات وايضاً مفهوم الصحه الانجابيه .

وفى هذا الإطار تم التوعيه بالمبادرات الرئاسيه ١٠٠ مليون صحه خاصه مبادره فحص وعلاج الامراض المزمنه والاعتلال الكلوى والتى انطلقت يوم الجمعه ٩/١٨ وأهميه الكشف المبكر عن اورام الثدى والتى تقدمها الوحدات الصحيه والمراكز الطبيه ضمن خدمتها الأساسية.