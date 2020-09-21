شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المرشحين للنواب بالقليوبية إلى 188 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع عدد المرشحين المحتملين لإنتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية إلي 188 مرشحا، في اليوم الخامس لتلقي الطلبات بمحكمة بنها الابتدائية.

وتلقت اللجنة برئاسة المستشار صبري البناء رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد امين عام المحكمة طلبات 16 مرشحا جديدا اليوم معظمهم من المستقلين في جميع الدوائر فيما لم يتقدم اي مرشحين اليوم في دائرة طوخ وسط حالة من الهدوء التي سادت المحكمة لقلة اعداد المرشحين عن الأيام الأولي والذين يتنافسون بـ6 دوائر على مستوى المحافظة المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدًا مخصصين للمحافظة بالنظام الفردى.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وقادها اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وشارك فيها العميد وائل نبيل رئيس الترحيلات بالمحكمة والعقيد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، والمقدم عمرو الجزار مفتش المباحث، وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.