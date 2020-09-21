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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ما استجد من أعمال بمحور شركات البترول بمنطقة مسطرد والخصوص، حيث تفقد أعمال نقل كابلات الكهرباء بالقطاع الثاني من الطريق، كما تفقد أعمال الرصف بالقطاع الثالث وأعمال رصف الشوارع الخلفية بطريق عزبة أفندينا والطريق الخلفي لشركات البترول بطول 1700 متر، كما تابع المحافظ أعمال رفع كفاءة الطرق الجانبية من خلال دهان الأعمدة والتجميل والتشجير.

ووجه الهجان بسرعة البدء في أعمال الرصف بباقي القطاعات وإخلاء حارة مرورية للسيارات لعدم إعاقة الحركة المرورية، والتنسيق المستمر في العمل لجميع القطاعات، مشددًا على ضرورة زيادة المعدات بالموقع لسرعة الانتهاء من الأعمال نظرًا لكون المنطقة من المناطق الحيوية ذات الضغط المروري المكثف.

وأكد المحافظ أن المشروع يعد من المشروعات الحيوية والتى ستقضى تماما على التكدسات المرورية بالمنطقة بالكامل، بالإضافة إلى اللمسة الجمالية والحضارية التي سيتم إضفائها على المنطقة بعد تطويرها، والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار المروري الخاطئ.

كما تفقد المحافظ في طريق عودته أعمال استكمال تجميل مداخل ومخارج المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها (الـ ٤٦ فدانا)، وتفقد أعمال تشجير وزراعة النجيل بالجزر الوسطى بها، حيث وجه الهجان بمراعاة المظهر الجمالي لمدخل المنطقة ومراعاة ري الأشجار التي تم زراعتها بشكل مستمر ومراجعة جميع أعمدة الإنارة والتأكد من صيانتها بصفة دورية.

محافظ القليوبية يتفقد أعمال محور طريق الشركات بمسطرد والمنطقة الاستثمارية ببنها

محافظ القليوبية يتفقد أعمال محور طريق الشركات بمسطرد والمنطقة الاستثمارية ببنها