شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 333 حالة من مصابي فيروس كورونا بـ«حميات قنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، عن تعافى وخروج 333 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى الحميات بمدينة قنا، بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفاؤهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن نسب الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مشيدا بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة مؤكدا على استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية من أجل تسخير كافة الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.