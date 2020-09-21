شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توافد المواطنين على «لجان التصالح» فى المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المراكز تكنولوجية التابعة للوحدات المحلية فى المحافظات، «الإثنين»، استقبال المواطنين الراغبين فى سداد قيمة التصالح على مخالفات البناء.

وتفقد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، المركز التكنولوجى، لمتابعة سير العمل فى استقبال طلبات التصالح، والتقى خلال جولته بعدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم كافة، إذ شهد المركز إقبالًا كبيرًا، خاصة مع اقتراب انتهاء المدة المقررة للتقديم فى 30 سبتمبر الجارى.

وطالب عدد من المواطنين «القاضى»، بتخفيض أسعار التصالح، خاصة فى المناطق المتاخمة مع المدن «العزب» والتى لا ينطبق عليها الاشتراطات الخاصة بالمدينة أو القرية، إذ وعد المحافظ بدراسة طلبهم من خلال اللجان الذى تم تشكيلها لهذا الغرض، موجّهًا بتجهيز خيمة داخل المبنى الخاص باستراحة المحافظة القديمة على الكورنيش، وتخصيصها لانتظار المواطنين، لمواجهة الزحام والتكدس داخل المركز التكنولوجى.

وكلّف اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، بمتابعة التجهيزات والعمل على تقديم جميع التسهيلات للمواطنين فى أثناء تقديمهم طلبات التصالح، ودعم المراكز التكنولوجية بعدد من الموظفين وأجهزة الحاسب الآلى، لإنهاء الطلبات بشكل أسرع، لافتًا إلى انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى اعتبار (الجمعة والسبت)، أيام عمل عادية لاستقبال الطلبات حتى الـ5 مساءً، مناشدًا المواطنين راغبى التصالح فى مخالفات البناء، الإسراع فى تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وواصلت الوحدات المحلية بالمحافظة، عمل الفرق بالوحدات القروية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين، لمنع تنقلهم من قراهم إلى المدن، وتخفيف مشقة التنقل، وإرسالها مع مندوب للمراكز التكنولوجية.

وفى الأقصر، أعلن محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، أن المركز التكنولوجى بالمدينة شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح، إذ بلغ عدد المتقدمين حتى الآن للتصالح أكثر من 1000 طلب تصالح بنسبة تصل إلى 70% من إجمالى المخالفات، منوهًا بأن العمل مستمر فى المركز التكنولوجى كل يوم وخلال أيام العطلات الرسمية، للتيسير على المواطنين وتخفيفًا من التكدس والازدحام.

وشهدت مراكز التطوير التكنولوجى بمدن كفر الشيخ، زحامًا شديدًا من الراغبين فى التصالح، وطالب المحافظ اللواء جمال نورالدين، أصحاب المخالفات، بضرورة اغتنام الفرصة، وإتمام التصالح قبل انتهاء المدة المقررة، فى حين ترأس الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا للجنة المشكلة بقرار من المحافظ اللواء طارق الفقى، لمراجعة تراخيص البناء، وحصر جميع المبانى الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.

وشدد «القاضى» - خلال الاجتماع الذى جرى بحضور اللواء أحمد الشمندى، مساعد مدير أمن سوهاج، والمهندس حيدر عبدالعال، وكيل وزارة الإسكان، والدكتور أحمد عطية محمود، المستشار الهندسى للمحافظة، وأعضاء اللجنة، على ضرورة استيفاء النموذج الخاص بالمحافظة بشكل جيد، واستكمال الجانب الفنى والهندسى، على أن يتم إضافة تقرير المعاينة على الطبيعة للنموذج، وتقرير الأمانة من اللجنة العليا، وتقرير مسؤول جهاز التفتيش الفنى، موجّهًا بتحديد مهام ودور كل عضو باللجنة، ووضع خطة جديدة للعمل، ابتداءً من الأسبوع المقبل، كما طالب رؤساء اللجان الفرعية، ومديرى الإدارات الهندسية، بمراجعة النماذج ومطابقتها للواقع، وفى حالة مخالفة النموذج للواقع سيتعرض صاحبه للمساءلة القانونية، على أن تكون المعاينة على الطبيعة مطابقة لتقرير المعاينة بنسبة 100%، مع توضيح ما إذا كانت المعاينة مطابقة للرسومات أو غير مطابقة للرسومات، وعدم الاعتماد على التقارير القديمة وإجراء معاينات جديدة.

وفى أسوان، شهدت المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، تزايد أعداد المواطنين لتقديم طلبات التصالح منذ إعلان تخفيض قيمته، وواصلت عملها بكامل قوتها خلال أيام الإجازات والعطلة الأسبوعية، إذ امتدت ساعات العمل حتى الـ8 مساءً، وسط إجراءات احترازية وتوزيع الكمامات والكحول، كما كلّفت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا فى البحر الأحمر، الإدارة المختصة والمركز التكنولوجى، بمد فترة العمل حتى الـ6 مساءً يوميًا، لتلقى طلبات التصالح كافة.

وأوضحت «هدى» أنه تقرر استمرار تلقى طلبات التصالح يومى الجمعة والسبت، على أن تكون أيام الإجازات الرسمية أيام عمل للمركز التكنولوجى لاستقبال الراغبين فى التصالح، حتى نهاية الشهر الجارى، وشددت على أهمية تطبيق قانون التصالح الذى يسعى فى المقام الأول إلى التأكد من سلامة المبانى، حفاظًا على أرواح المواطنين، كما استمعت إلى الصعوبات التى واجهت اللجان الفنية الخاصة بتلقى وفحص ملفات التصالح، موجهةً بخلق قنوات للتواصل بين المهندسين وأعضاء اللجنة، لتيسير الإجراءات على أعضاء اللجنة والمواطنين.

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ووجّهت «هدى» بضرورة تكثيف التوعية للمواطنين من خلال منابر التوعية المختلفة، بعقد عدد من الندوات التوضيحية لتوضيح أحكام القانون، ومناقشة بنوده مع الأهالى، وكذا تعريف المواطنين بأهمية هذا القانون والرد على الاستفسارات، وتوزيع نماذج توضيحية له، مشيرة إلى عدم المغالاة على المواطنين فى استكمال الطلبات، وقبول أى مستند يدل على الملكية، وأى طلبات للتصالح، وإعطاء الفرصة لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة الجديدة المحددة بالقانون.

وفى الشرقية، تابع المحافظ الدكتور ممدوح غراب، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، انتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى، وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح، مشددًا على ضرورة تقديم جميع التيسيرات للمواطنين، لسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق المطلوبة للتصالح.

وأوضح «غراب» أن قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيهًا للمتر داخل القرى، وخصم 25٪ من قيمة التصالح عند السداد الفورى، وكذلك تخفيض نسبة 35٪ داخل المراكز والمدن، جاءت لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح، والتيسير عليهم، مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

وفى 6 أكتوبر بالجيزة حث المهندس شريف الشربينى على الإسراع بتقديم طلبات التصالح التى خصصها جهاز المدينة قبل انتهاء المهلة المحددة ، موضحاً أن جهاز المدينة يعمل فى الأيام العادية والأجهازات لاستقبال الطلبات.