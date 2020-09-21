شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يكرم 15 طالبة من أوائل الثانوية العامة في احتفالية «قومي المرأة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف 15 طالبة من الأوائل والمتفوقات في الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المحافظة والتربية والتعليم، وذلك بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام،والأستاذة نارمين محمود مقررة فرع المحلس القومي بالمحافظة،والأستاذة سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ،والأستاذة صباح سيد مديرة التعليم الثانوي،والأستاذة ناهد حمودة موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية وعدد من أعضاء المجلس وقيادات التربية والتعليم ووسط بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

وفي كلمته تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة للطالبات على تفوقهن الدراسي ونبوغهن العلمي،الذي أهلهن لاعتلاء منصات التتويج والتكريم،وأصبحن مثار إعتزاز وفخر لأسرهن ومجتمعهن ،معربا عن ثقته فيهن لاستكمال مسيرة النجاح والتفوق في المراحل العلمية والعلمية القادمة،وموجها الشكر لفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة على هذه اللفتة الطيبة وتكريم الفتيات المتفوقات الذي يأتي في إطار الدعم والتشجيع لأمهات المستقبل،مؤكدا على أن التفوق الحقيقى ليس تحقيق النجاح والتميز فقط بل الاستمرار فيه والحفاظ عليه

فيما أعربت "نارمين محمود" مقررة فرع المجلس عن تقديرها للمحافظ وحرصه على تكريم الطالبات المتفوقات ، والذي يأتي في إطار خطة المحافظة لتعظيم دور وأنشطة الفرع الذي يحظى بالتشجيع والدعم بمختلف أشكاله من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،منوهة عن متابعته بشكل دوري لكافة الجهود التي ينفذها الفرع في خدمة المرأة السويفية في مختلف المجالات والقضايا،بجانب توجيهاته الدائمة بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه جهود المجلس بالمحافظة، وحرصه على حشد كافة الجهود وتكاملها سواء التي ينفذها المجلس أو المجتمع المدني في مجالات شؤون المرأة ودعمها وتمكينها في مختلف النواحي

من جانبها هنأت وكيلة الوزارة"سهام يوسف"الطالبات المكرمات بتفوقهن والذي جاء في ظل ظروف إستثنائية غير مسبوقة هذا العام نظرا لتداعيات فيروس كورونا وهو ما شكل أعباء إضافية على أولياء الأمور والطلاب بشكل عام ،مطالبة إياهن بمواصلة التفوق في المرحلة الجامعية لاسيما بعد التحاقهن بالكليات اللائي رغبن فيها من كليات الطب والهندسة والاقتصاد وغيرها ، لتحقيق مستقبل أفضل وأن يكن عناصر داعمة لوطنهن مصر،معربة عن اعتزازها بأن يتصدر أبناء بني سويف اوائل الجمهورية في الثانوية العامة الأول على مستوى الجمهورية ، مضيفة أن بني سويف دائما ما يكون لها تواجد وتمثيل قوي ومشرف في لوحة شرف أوائل الجمهورية في مختلف المراحل التعليمية

وفي ختام الاحتفال تم تكريم 15 طالبة بواقع 6 طالبات بشعبة العلمي علوم وهن (رحاب خالد سيد ، ندى ممدوح عبد الرحمن ، ياسمين معروف محمود، أميمة ميهوب محمد، إسراء محمد ياسين، مريم أحمد محمد)، وطالبتين من شعبة العلمي للرياضيات ،هما( حبيبة الرحمن أشرف فتحي ، أسماء أشرف ربيع )، و7 طالبات من القسم الأدبي وهن ( أمل محمد كامل، نوران صلاح الدين هاشم ، أميرة ممدوح فتحي ، عصماء عبد الله رزق ، أبرار حسين علي ، هدى محمد مرزوق ، أروى محمد حمًاد)

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