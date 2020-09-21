شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يرفع حالة الاستعداد السيول ويراجع حالة 86 مخرا للسيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، رفع درجة الاستعداد بمراكز ومدن المحافظة لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والسيول المحتملة والتأكد من جاهزية الاجهزة المعنية لمواجهة أي حادث طارئ .
وكلف محافظ مطروح، رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والحماية المدنية وكافة الجهات المعنية بضرورة رفع حالة الطوارئ واتخاذ التدابير، والافادة بما تم من جاهزية المعدات ومخرات السيول في كل مركز تحسباً لأى طارئ.
وطالب المحافظ جميع الجهات بتوخى الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية مع مراجعة كافة مخرات السيول على أرض الواقع وعددها 86 مخر على مستوى مدن المحافظة، وتطهيرها والتأكد من جاهزيتها وعدم وجود أي عوائق بها والمرور على غرف صرف الأمطار كل في نطاق مركزه للتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف منها.
كما أمر محافظ مطروح بسرعة تجهيز سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه وسيارات الحماية المدنية لسرعة توجيهها لمكان تجمعات الأمطار في حالة سقوط أمطار غزيرة ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية للتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار.
وأشار محافظ مطروح أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.
مؤكدا على ضرورة التعاون والتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمتابعة الدورية على مدار الساعة خلال فترة عدم الاستقرار واتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع أي حادث طارئ.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت في بيان لها من توقعات بتقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار وسيول محتملة بعدد من المحافظات المصرية .
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