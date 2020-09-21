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شكرا لقرائتكم خبر عن عقد اختبارات القبول بمدارس المتفوقين بالوادى الجديد غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، أنه وفقا للتعليمات الوزارية سيتم غدا الثلاثاء عقد اختبارات القبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للطلاب الذين لم يتمكنوا من آداء الإمتحان الذى عقد الأسبوع الماضى، جراء تعرضهم لمشكلات تقنية وفنية خارجة عن إرادتهم .
وقال إنه تم تجهيز مركز التطوير بالمديرية لإستقبال الطلاب غدا الثلاثاء، لآداء الإمتحان مشددا على ضرورة حضور الطلاب بالموعد المحدد وعدم التخلف عن هذا الموعد.
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