شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يوجه بسرعة الانتهاء من تسليم المدرسة الزراعية بقرى البنجر بالحمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من أعمال تسليم مدرسة الخلفاء الراشدين الثانوية الزراعية بقرى بنجر السكر بمدينة الحمام لتقليل الكثافات ولخدمة طلاب الثانوي الفنى الزراعى بالمنطقة خاصة بإعتبارها منطقة زراعية وحاجة الأهالى إلى التوسع في ذلك النوع من التعليم لخدمة المجتمع المحلى .

وأوضح سمير النيلى وكيل وزراة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من استلام المبنى الجديد لمدرسة الخلفاء الراشدين الثانوية الزراعية بالقرية 27 بنجر السكر عقب الانتهاء من امتحانات العام الدراسى الماضى وتم البدء في نقل اثاث المدرسة من المدرسة القديمة إلى المدرسة الجديدة ،بالاضافة إلى نقل المعدات والورش حيث تم نقل الجرار الزراعى والآلات الزراعية إلى المدرسة الجديدة وجارى نقل مواتير الرش والصوبة وبعض المكاتب وسيتم الإنتهاء نهائيا من النقل إلى المدرسة الجديدة خلال 10 أيام .

واشار المهندس حسن سلامة مدير فرع هيئة الابنية التعليمية بمطروح ان المدرسة سعة 9 فصول بالاضافة إلى الورش والمعامل وبتكلفة 12،495 مليون جنيه.