شكرا لقرائتكم خبر عن نواب «تنسيقية الأحزاب» يستخرجون كارنيهات العضوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استخرج النواب الخمسة من أعضاء مجلس الشيوخ من ائتلاف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كارنيهات العضوية الخاصة بهم من مجلس النواب، الإثنين، وهم محمد السباعى، ومحمود القط، ومحمد عزمى، وعمرو عزت ومحمد عمارة.
وقال النائب محمد عزمي، إن عملهم في مجلس الشيوخ هو مناقشة الملفات التي لها الأولوية وفقا لما نص عليه الدستور، وما يكرس إرساء دعائم الديمقراطية، مشيراً إلى أن المجلس لن يكون منزوع الصلاحية والاختصاصات، وسيكون له دوراً مهماً وفقاً لما أقره الدستور من اختصاصات واضحه له.
فيما قال النائب محمود القط، إن مجلس الشيوخ سيكون نقلة جديدة الحياة البرلمانية المصرية، وتابع: «سيكون مجلس الشيوخ إضافة للدولة المصرية على الصعيد التشريع». مشيرا إلى أن الشعب سيشعر بالفارق في العمل البرلمانى نتيجة وجود غرفتين للتشريع.
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