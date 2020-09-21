شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى يعلن عن برنامج جديد فى شمال أفريقيا لحماية المجتمعات الساحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك الدولى إن المناطق الساحلية فى مصر وبعض دول شمال أفريقيا تتعرض للإجهاد بسبب الصيد الجائر، مشيرا إلى أن برنامج البنك الدولى الجديد فى هذه المناطق يقوم على حماية المناطق الساحلية.



البنك الدولى على تويتر

وذكر البنك الدولى، فى رسالة له على حسابه الرسمى بموقع "تويتر" الدول فى شمال أفريقيا التي تعاني من أثار الصيد الجائر، وقالت: "تتعرض المناطق الساحلية الحساسة فى الجزائر، مصر، المغرب وتونس للإجهاد بسبب الصيد الجائر والنحر الساحلي. ويعمل البرنامج الجديد للبنك الدولي في منطقة شمال أفريقيا على حماية المجتمعات الساحلية، حتى ولو كانت فى حالة نمو مطرد".



الصيد الجائر فى مصر

وفى وقت سابق، قالت كارمن راينهارت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الدولي الخميس الماضي، إن تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا قد يستغرق خمسة أعوام.

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وقالت في مداخلة عن بعد خلال مؤتمر عُقد في مدريد "سيكون هناك على الأرجح تعافيا سريعا نظرا لرفع كافة القيود المرتبطة بإجراءات العزل العام، لكن التعافي الكامل سيستغرق ما يصل إلى خمسة أعوام".

وأضافت كارمن راينهارت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، أن الركود الناتج عن الجائحة سيدوم لفترة أطول في بلدان عن غيرها وسيسفر عن خلل في المساواة نظرا لأن الدول الأشد فقرا ستتضرر أكثر من الغنية، وتابعت أنه لأول مرة في غضون عشرين عاما، ستزيد معدلات الفقر العالمية بعد الأزمة.

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، حرص الحكومة علي الاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية وعلي رأسها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي؛ من أجل تطبيق أفضل نموذج عالمى لمد مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين فى مصر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.