شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يستقبل رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الإثنين، الدكتورة هناء سرور مساعد وزير الصحة رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة والسكان، رافقها الدكتور سمير الدميري مدير المكتب الفني لرئيس القطاع، في زيارة إشرافية لمحافظة الشرقية، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية.

تم خلال اللقاء مناقشة خطة العمل بالإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، كما تم استعراض الموقف الصحي الحالي، وسير العمل بالمبادرات الرئاسية والحملات القومية بالمحافظة.

وقام وكيل الوزارة ومساعدة الوزير بعقد إجتماع مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قدمت خلاله رئيس القطاع الشكر لجميع مديري الإدارات الصحية والعاملين بها، على الجهود المخلصة المبذولة والعطاء المستمر لخدمة المواطنين بالمحافظة، وطالبتهم بالمزيد من الجهد لتحقيق أهداف المبادرة وتحسين مستوى أداء الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

أوضحت رئيس قطاع الرعاية الصحية أن هذه الزيارة تهدف إلى تحسين الأداء الإشرافي وتحسين مستوى أداء الخدمة الطبية، والوقوف على أي سلبيات، ومعالجة أي قصور من شأنها تحسين الأداء والإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

نقلت سرور شكر وزيرة الصحة والسكان، لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية بقيادة الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، للجهود المبذولة بالمبادرات الرئاسية والحملات القومية التي يتم تنفيذها بالمحافظة، ووصولها للمركز الأول حتي الآن على مستوي الجمهورية في التغطية الصحية للمواطنين بالمحافظة، وذلك مقارنة بباقي المحافظات.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية جزيل شكره لوزيرة الصحة والسكان على الدعم المعنوي المستمر للمنظومة الصحية على مستوي الجمهورية، وخاصة محافظة الشرقية، مؤكداً بأنه يجب إستثمار هذا الدعم من أجل النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة، والذي ينعكس على أداء الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتقديم أفضل خدمة ممكنة لهم، كما قام باستعراض خطة المديرية في الإشراف والمتابعة على وحدات الرعاية الصحية الأساسية والمستشفيات بالمحافظة، وتقييم أداء العمل بكل إدارة صحية والوقوف على نقاط الضعف والقوة، للوصول إلى أفضل خدمة صحية ممكنة للمواطنين.

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كما قامت مساعد الوزيرة ووكيل الوزارة بزيارة للفرق الطبية للمبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للإعتلال الكلوي، وفرق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك بمكتب صحة ثان الزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل بتلك المبادرات، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وحرصت الدكتورة هناء على الاستماع إلى متلقي الخدمة من السيدات والرجال، والذين أثنوا على الخدمات الصحية المقدمة لهم، من خلال هذه المبادرات والحملات، والجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على صحتهم، كما أثنت مساعد الوزيرة على أداء الفرق الطبية والعاملين بمكتب الصحة، مقدمة لهم الشكر أيضاً على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.