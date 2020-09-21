شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: لجان لمتابعة انتظام الخدمة بالمواقف العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، موقف محي الدين بالمدينة العاصمة، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة الموقف الخدمي على مستوى المحافظة، حيث رافقه خلال الجولة: اللواء هشام شادي السكرتير العام، والعميد وليد البيلي رئيس المدينة، والعميد خالد زكي مدير مشروع المواقف.

وأبدى المحافظ استيائه من تكدس عدد من سيارات الأجرة بالموقف، حيث شدد على اتخاذ ما يلزم لعدم تكرار ذلك، قائلا: «لن أسمح بتكرار المشهد ده في موقف محي الدين، وغيره من المواقف، ده بيعوق حركة المواطنين، ويسبب العشوائية بالمواقف».

وكلف المحافظ رؤساء المدن ومسؤولي المواقف بالتنسيق مع المرور بتكثيف حملات المتابعة على المواقف بالوحدات المحلية السبع، مشددا: «سأرسل لجان متابعة من المحافظة لمتابعة انتظام الخدمة والحالة العامة بالمواقف».

وتفقد المحافظ التشغيل التجريبي لتطوير ورفع كفاءة موقف السيارات في منطقة محي الدين، وإجراءات ضبط الخدمة بها، والمتمثلة في تفعيل النظام الإليكتروني للتحكم في فتح وغلق بوابات الموقف الـ4 «2 دخول و2 للخروج»، والذي يتضمن تركيب شريحة «باركود» على سيارات الأجرة بموقف محي الدين، والتي من خلالها يسهل التحكم في ضبط حركة دخول وخروج السيارات، ومعرفة عددها، وإنشاء وحدة تحكم داخل الموقف مرتبطة بغرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات المرور، والتي تتيح مشاهدة الوضع عبر شاشات على مدار الساعة لمتابعة الحركة المرورية داخل الموقف والتدخل السريع في الحالات التي تستدعي ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ بني سويف يتبنى خطة لإعادة توزيع بعض الأماكن الخدمية الحيوية كمواقف السيارات والأسواق، حيث تجرى دراسة عدد من المواقع البديلة لإعادة توزيع المواقف وخطوط السير داخل مدينة بني سويف، مع مراعاة عدد من المعايير والإشتراطات التي تضمن تحقيق عدد من الأهداف الحيوية مثل: السيولة المرورية المطلوبة، والحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة العاصمة، والقضاء على العشوائية، وتوفير أماكن تقدم خدمة أفضل للمواطن، بجانب الأخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية لكل مشروع.

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