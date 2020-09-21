شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء السوداني: قطار السلام تحرك وعلى الجميع الركوب فيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، حرص الحكومة الانتقالية بمجلسيها، السيادة والوزراء، والتزامهم بتنفيذ اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه مع أطراف عملية السلام، مشددا على أن قطار السلام تحرك وعلى الجميع الركوب فيه .

وقال رئيس الوزرء السوداني، خلال لقاءه مع وفد المقدمة للجبهة الثورية برئاسة ياسر سعيد عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان -الجبهة الثورية: «التحدي الأكبر هو تنزيل السلام لأهل المصلحة على الأرض بحسب المصفوفة الزمنية المُتفق عليها».

وأوضح جمعه كُندة، مستشار رئيس الوزراء السوداني لشؤون السلام، أن اللقاء كان مثمرا وهو يعتبر بداية التشاور والتقدم لبداية فعلية لتنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.

وأشار كُندة إلى أن حمدوك ذكر للوفد أنه ومنذ الآن فليس هناك مجال للحديث حول «حكومة السودان» و«موقعي الاتفاقية» بل سيتحول الحديث لـ «حكومة شراكة للفترة الانتقالية»، موضحا أن اللقاء تطرق للظروف الاقتصادية منوها إلى ان الوفد أوضح انهم يسعون بوجودهم ليكونوا جزء من حل الأزمة الاقتصادية.

وقال ياسر سعيد عرمان رئيس وفد المقدمة للجبهة الثورية أن الهدف من اللقاء كان الوصول لرؤية مشتركة حول أولويات تنفيذ اتفاقية السلام، لافتا إلى أن آرائهم كانت متطابقة مع رئيس مجلس الوزراء السوداني في هذا الصدد، موضحا أنهم شكروا رئيس مجلس الوزراء للدور الذي قام به أثناء عملية صناعة الاتفاق، موضحا أن اللقاء تطرق لكيفية العمل على موائمة الوثيقة الدستورية مع اتفاقية السلام.

وأشار عرمان إلى أن قضية الموائمة مسألة مهمة حيث تصب في اتجاه التطبيق الفعلي لاتفاقية السلام الذي سيبدأ حينما تصبح الاتفاقية جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية، موضحا انهم سيساهمون في الخرطوم وجوبا في الإسراع بالوصول إلى الوثيقة بشكلها جديد حتى تُجاز من مجلسي السيادة والوزراء في اجتماعهم المشترك، وبموجبها ستصدر مراسيم عديدة لتنفيذ اتفاقية السلام.

ولفت رئيس وفد المقدمة للجبهة الثورية أن اللقاء بحث كذلك كيفية دعوة الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية في جوبا في الثالث من أكتوبر لحضور حفل التوقيع، منمشيرا إلى أن الإعلام يعتبر قضية مهمة للتبشير بالسلام، ولكي يزيل الغبن الإثني برسائل تدعو للتعايش والمحبة.

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وقال عرمان «ان اللقاء تناول قضايا النازحين واللاجئين وذلك لوجود أكثر من 4 مليون ونصف من السودانيين والسودانيات بين لاجئين ونازحين وضرورة مشاركتهم في العملية السياسية وفي البناء الوطني، وأن أول ما يتوقعه النازحون واللاجئون هو العودة لقراهم، وإذا عادوا ولم تكُن جاهزة لاستقبالهم فسيؤدي الأمر لأن يكونوا موقف غير إيجابي تجاه اتفاق السلام، لذلك فإن قضية وحق عودة النازحين واللاجئين هو من أهم أولويات تطبيق اتفاق السلام.