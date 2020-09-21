شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد مدرسة ابن سينا التجريبية بعد إنشائها بتكلفة ١٦.٩ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الاثنين، مدرسة ابن سينا الرسمية المتميزة للغات مدينة مرسى مطروح التى أنشئت حديثا سعة 22 فصلا و بتكلفة 16,9 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ووجية عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح والمهندس حسن سلامة مدير فرع الابنية التعليمية بالمحافظة وعددا من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

يأتى ذلك ضمن جهود المحافظة للتوسع فى إنشاء المدارس التجريبى والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لالحاق ابنائهم بهذا النوع من التعليم ،وكذلك القضاء على الكثافة الطلابية بالفصول و ظاهرة الانتظار لتلاميذ المدارس التجريبي للغات، وتتكون المدرسة من عدد 2 مبنى بعدد 22 فصل أساسى ومعمل لغات وحجرة كمبيوتر ومكتبة ومصلى ومطعم و جيمانيزم.

ووجه محافظ مطروح للتنسيق بين المديريات المعنية بسرعة انهاء اعمال توصيل كابلات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى مع تمهيد مدخل ومحيط المدرسة من الرتش و المخلفات استعدادا لافتتاحها قبل بدء العام الدراسى .