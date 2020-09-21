شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد مدرسة السيدة عائشة بعد رفع كفاءتها بـ1.2 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال تطوير مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات، بعد الانتهاء من أعمال صيانة ورفع كفاءتها بتكلفة 1.2 مليون جنيه، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية في دعم المدرسة بعدد من الأجهزة والفرش وإقامة غرفة للزائرة الصحية.\
ووجه شعيب بسرعة أعمال الدهان لعمارة الأهالي المواجهة للمدرسة، حفاظا على المظهر الحضاري والجمالي أمام الطلاب، وكذلك التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بشأن المشاركة وتجهيز مراكز الشباب والملاعب القريبة من المدارس في تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية بالمدارس هذا العام.
وأكد محافظ مطروح الاهتمام الذي توليه الدولة بقطاع التعليم مع تقديم كل الدعم باعتباره قاطرة التنمية والبناء وتقديم كل الدعم للنهوض بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، والعمل على تحسين جودة التعليم لخدمة أبنائنا الطلاب لتقديم جيل واعي قادر على إحداث تغيير وبناء مصرنا الجديدة.
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