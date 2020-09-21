شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم طوخ» و«الأبنية التعليمية» يتسلمان مدرسة ناصر لطفي سليم بجزيرة الأحرار بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالقليوبية، والإدارة التعليمة بطوخ، مدرسة ناصر لطفى سليم بعزبة النقطة والمنشية الجديدة بجزيرة الأحرار التابعة لقطاع طوخ بالقليوبية، بتكلفة ٥ ملايين جنيه، التي نفذتها شركة يونس للمقاولات العامة، برئاسة المهندس محمد أحمد عبد الرازق يونس.

ووجهت جمعية تنمية المجتمع المحلي بجزيرة الأحرار الشكر للمهندسة هالة شندي "مدير عام الفرع" هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، والمهندس محمود سليمان "رئيس قطاع طوخ، والمهندسة فاطمة عبدالله "المهندس المشرف طرف هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس محمد أحمد عبدالرازق يونس "مدير الشركة، والمهندس محمد أحمد الجمال "مهندس تنفيذ بالشركة"، على ما بذلوه من جهد لتنفيذ هذا الصرح التعليمي الذي يخدم مئات التلاميذ ويدخل الخدمة مع العام الدراسي الجديد.

ونظم الأهالي حفلا بمناسبة تسليم المدرسة، حيث قام الشيخ محمد مندور، من الأهالي، بتكريم مسؤولى الهيئة والشركة المنفذة نيابة عن جمعية تنمية المجتمع المحلى بجزيرة الأحرار وعزبة النقطة بحضور جمال عيد وكرم عبد العزيز عضوا الجمعية، والحاج عبد الرازق شاهين والحاج عابدين نجم وأحمد الحاج احمد منتصر احمد، وأحمد مندور والحاج سعيد الجمال ونبيل مندور وعطية حجاج وكرم محيى ووفد من أهالى جزيرة الأحرار وعزبة النقطة والمنشية الجديدة فى حضور مدير المدرسة عادل مصلحي، وسمير صبيح مدير مدرسة الشهيد مصطفى عبيد الإبتدائية، وعلى سلامه وعيد سعد، المعلمين بالمدرسة.

يذكر أن أرض تبرع أحد الأهالي الذي سميت المدرسة باسمه على مساحة ربع فدان، ومدة التسليم ١٠ أشهر، لكن التسليم تم قبل انتهاء المدة القانونية بنحو شهرين.

حفل تسليم مدرسة ناصر لطفي سليم بجزيرة الأحرار بالقليوبية

حفل تسليم مدرسة ناصر لطفي سليم بجزيرة الأحرار بالقليوبية

حفل تسليم مدرسة ناصر لطفي سليم بجزيرة الأحرار بالقليوبية

حفل تسليم مدرسة ناصر لطفي سليم بجزيرة الأحرار بالقليوبية

حفل تسليم مدرسة ناصر لطفي سليم بجزيرة الأحرار بالقليوبية

حفل تسليم مدرسة ناصر لطفي سليم بجزيرة الأحرار بالقليوبية