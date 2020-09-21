شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بتكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية، وذلك خلال احتفال المحافظة بتكريم الأوائل بالعريش، بحضور كلا من حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم محمد عبدالعظيم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب.

وأكد المحافظ على اهتمام المحافظة بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى استعداد المحافظة للعام الدراسي الجديد في ضوء قرارات وزير التربية والتعليم بخصوص الدراسة بالعام الجديد وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وجه المحافظ الشكر للطلبة وأولياء الأمور على الجهد المبذول خلال العام الدراسي، كما وجه التحية لجميع العاملين في قطاع التعليم على مستوي المحافظة، بجانب توجيه الشكر لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات لطلبة الشهادتين الثانوية العامة والأزهرية من أبناء شمال سيناء بنسبة 2%، مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة وتحقيقاً للعدالة التعليمية.

وقدم المحافظ شهادات التقدير لعدد 129 طالبًا وطالبة من أوائل الشهادات العامة والأزهرية، بجانب تقديم الجوائز المالية بقيمة 50 ألف جنيه تبرعات من رجال الأعمال للطلبة المتفوقين.

وأكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أنه تم تكريم عدد 96 طالبا وطالبة من بينهم عدد 34 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية العامة و40 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية و22 طالبًا وطالبة بالدبلومات الفنية.

وأضاف محمد عبدالعظيم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، أنه تم تكريم عدد 33 طالبا وطالبة من أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية الأزهرية من بينهم 12 طالبًا بالشهادة الثانوية الأزهرية و21 طالبًا وطالبة بالشهادة الابتدائية والإعدادية.

Advertisements

محافظ شمال سيناء يكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية

محافظ شمال سيناء يكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية

محافظ شمال سيناء يكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية

محافظ شمال سيناء يكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية

محافظ شمال سيناء يكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية

محافظ شمال سيناء يكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية

محافظ شمال سيناء يكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية