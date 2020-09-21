شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تحدد مواعيد تسكين طلابها بالمدن الجامعية (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اليوم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاً بمجلس إدارة المدن الجامعية، وذلك لمناقشة مواعيد تسكين الطلاب الجدد والقدامي للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١.

عقد الإجتماع بحضور الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، وسامية زايد، مدير إدارة المدن الجامعية، والدكتور رأفت الخطيب، مدير وحدة الأمن والسلامة بالجامعة، والدكتور محمد حلمي، مدير الإدارة الطبية، وعدد من مديري الإدارات المعنية .

وقال رئيس الجامعة، أن تسكين الطالبات القدامي بالمدن الجامعية سيبدأ اعتباراً من يوم ٢٧سبتمبر الجاري، وللطلاب القدامي يوم ٤ أكتوبر القادم، أما بالنسبة لموعد تسكين الطلاب الجدد سيكون إبتداء من يوم الأحد ١١ أكتوبر القادم، مشيراً إلى أن من لهم الأولوية في التسكين هم طلاب الكليات العملية الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جداً من داخل وخارج المحافظة، وطلاب الكليات النظرية المقيمين خارجها والراغبين في السكن.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الإجتماع ناقش أيضاً مصروفات الإقامة والتغذية، حيث تم تحديد مبلغ ٣٠٠ جنية للإقامة بالمدن فقط بدون تغذية، ومبلغ ٥٠٠ جنية للإقامة شاملة التغذية، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة في أول شهر للإقامة، لافتا إلى أن تكلفة الإقامة للوفود من الخارج ستكون ٧٥٠جنيه بدون تغذية، و١٥٠٠ جنية بالتغذية.

وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا، والإكتشاف المبكر له، مع المتابعة المستمرة للمستجدات أولا بأول، منوها بأنه سيتم إجراء تحاليل التهاب الكبدي الفيروسى (B-C)، وتحليل آخر للكشف عن متعاطي المخدرات، وذلك إنطلاقاً من حرص إدارة الجامعة في الحفاظ على صحة وسلامة طلابها.

وقالت سامية زايد، مدير إدارة المدن الجامعية، أن تكلفة السكن بالجناح المطور للطلاب تبلغ ٣٠جنيها لليوم الواحد بدون تغذية، وذلك في حالة وجود أماكن خالية، أما لطلاب الدراسات العليا تبلغ ٥٠ جنيها للإقامة دون تغذية، مشيرة إلى أنه ستكون تكلفة الإقامة للوفود 10 جنيهات عن كل ليلة بدون تغذية، مع إلتزام الطلاب بارتداء الكمامات خلال الحصول على وجباتهم من المطعم .

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والجدير بالذكر أنه نظراً لأهمية ودور صندوق التكافل بالجامعة، في تقديم الرعاية الإجتماعية للطلاب غير القادرين، لتعزيز فرص التكافؤ بين جميع الطلاب، فقد تم تحديد يوم ٣٠ نوفمبر القادم ليكون أخر يوم لاستقبال طلبات الراغبين للإستفادة من خدمات الصندوق من أجل مساعدتهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية.