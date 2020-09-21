شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الشرقية»: تنفيذ يوم حصاد لحقل إرشادي مزروع بمحصول الذرة صنف هجين بإنتاجية 34.2 أردب للفدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين، من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة ،بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية وإستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد إستخدام المياه، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد وزيادة الدخل القومي .

ومن جانبه أعلن المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة، تنفيذ يوم حصاد لحقل إرشادي مزروع بمحصول الذرة صنف هجين فردي إصفر 168، وذلك ضمن مشروع ترشيد إستخدام المياه في الأنشطة الزراعية، بحضور رئيس الحملة بالشرقية واخصائى محصول الذرة بالمحافظة ،ومرشدى الذرة وعدد من المزارعين بالقرية، مشيرا إلى انه تم تقدير متوسط الانتاجية للفدان بمعرفة مسؤول العينات والتي وصلت إلى 34.2 أردب في الفدان.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن المديرية مع بداية موسم زراعة المحاصيل الصيفية، حرصت على تنفيذ ندوات إرشادية حقلية بصفة مستمرة، وذلك في إطار مشروع ترشيد إستخدام المياه في الأنشطة الزراعية وذلك بالتعاون الباحثين باقسام بحوث الأراضي والمياه، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وبحضور عدد من المزارعين بهدف توعيتهم بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية والتعريف بطرق حماية المحاصيل من الآفات الضارة ومكافحتها ،وطرق الفحص المستمر للزراعات ،كما تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية المحاصيل الصيفية