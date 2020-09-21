شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «البحوث الإسلامية» يلتقي وفدًا من إقليم كوردستان العراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، بمكتبه اليوم الاثنين، وفدًا من إقليم كوردستان العراق يضم كلًا من د. ديار عز الدين الجباري، وإبراهيم محمد طاهر، سوران خضر خالند، بختيار حمه صالح؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالإقليم.

استعرض الأمين العام خلال اللقاء جهود مصر والأزهر الشريف بجميع قطاعاته، في دعم وتطوير مستويات الطلاب الوافدين من جميع دول العالم للدراسة بالأزهر، وما يقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم في المراحل التعليمية المختلفة، حتى يحملوا منهج الوسطية والاعتدال إلى العالم كله.

كما أكد الأمين العام للمجمع الدور المهم الذي يبذله مبعوثي الأزهر الشريف في جميع دول العالم وما يتميزون به من قدر عال من المعرفة والثقافة، لتمثيل المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، والعمل على مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

كما بحث الجانبان احتياجات المعاهد الخارجية هناك من الكتب الدراسية، ومبعوثي الأزهر الشريف، بالإضافة احتياجات الطلاب الوافدين من خريجي المعهد، والتعاون في مجال المؤتمرات والبحوث لمحاربة الأفكار المتطرفة التي تتبناها الجماعات الإرهابية وعلى رأسها «داعش»، والتي عانى منها الإقليم في الفترة الماضية.

من جانبهم عبّر أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله، والحاجة المستمرة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، في ظل التحديات المعاصرة التي يعيشها العالم أجمع.

Advertisements