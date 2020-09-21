شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حركة الملاحة في قناة السويس بنسبة 4.7% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن جانب من الإنجازات التي حققتها هيئة قناة السويس خلال الفترة الأخيرة، أبرزها ارتفاع حركة الملاحة بنسبة 4.7% خلال النصف الأول من 2020 لتصل إلى 9545 سفينة.

كما وصلت الإيرادات إلى 5.7 مليار دولار خلال العام الماضي 2019/2020، بفضل دور السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة في تقليل التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا المستجد «COVID-19» التي أدت إلى تراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الملاحة بقناة السويس واصلت تسجيل أرقامًا قياسية، حيث شهد 25 مايو 2020 عبور السفينة «HMM ALGECIRAS» أكبر سفينة حاويات في العالم بسعة 23964 حاوية مكافئة.