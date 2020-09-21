شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تدريب طلاب المستوى الثاني بكلية علوم البترول والتعدين بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات التدريب العملي لطلاب المستوى الثاني بقسم جيولوجيا البترول بكلية علوم البترول والتعدين جامعة مطروح، أمس الأحد، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، وذلك بمقر معهد البحوث الفلكية والجيوفزيقية بحلوان، لمدة خمسة أيام، بحضور 34 طالبًا وطالبة.

يهدف التدريب لتعريف الطلاب بكيفية استخدام أجهزة الجيوفيزياء في أغراض التنقيب عن الثروات المعدنية، المياه الجوفية، الآثار، تحديد مواقع الزلازل، المنشآت، والبترول.

جدير بالذكر أن قسم جيولوجيا البترول بالجامعة يهدف إلى تقديم مستوي تعليم مميز وعالي الجودة، ملبيًا حاجة سوق العمل بهدف إعداد خريج ذو كفاءة عالية لديه القدرة على التفكير والابتكار والتواصل مع مجموعات العمل فى مجالي جيولوجيا البترول والجيوفيزياء وأنشطة استكشاف الغاز بجانب القدرة على إجراء بحوث أكاديمية وتطبيقية من خلال بناء قنوات اتصال مع الشركات والجامعات ذات الصلة على المستويين المحلي والإقليمي.