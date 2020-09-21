شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء محافظ بورسعيد مع رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، عاشور راغب، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الصحي، لمناقشة تطهير الترع والمصارف ومتابعة الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء فيما يتعلق بالتعاون مع المحافظة للارتقاء بمستوى محطات الصرف الصحي والترع والمصارف، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.

ورحب المحافظ برئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، مؤكدا ترحيبه بالتعاون والدعم المقدم من الهيئة للارتقاء بمشروعات الصرف بما يخدم خطة المحافظة الحالية والتي تشهد اعمال تطوير ورفع كفاءة بعدد من محطات الصرف الصحي في مختلف الأحياء.

واستمع «الغضبان» لعرض موجز من رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف حول الجهود المبذولة للارتقاء بمشروعات الصرف الصحي وخطط تطهير الترع والمصارف وذلك في إطار استعدادات الدولة لمواجهة تأثيرات مناخ فصل الشتاء ومواجهة أي آثار ناتجة عن هذه التغييرات المناخية.