شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يؤكد على أهمية الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، عدد من العاملين بحي الزهور بحضور اللواء محمد عامر والأجهزة التنفيذية بالحي.

وأكد المحافظ خلال لقائه على أهمية الدور الذي يقوم به العاملين خاصة في توعية المواطنين بما يتم من مشروعات على أرض الواقع حتي لا يقع المواطن فريسة للشائعات التي يطلقها اعداء النجاح من وقت لآخر والتعريف بجهود الدولة في كافة المجالات.

واستعرض المحافظ مع العاملين، أهم المشروعات التي شهدها الحى في الآونة الأخيرة والتي كان أهمها إزالة العشوائيات في العديد من المناطق والارتقاء بالخدمات في العديد من المجالات، مؤكدا أن المحافظة تشهد حاليا طفرة كبيرة تعود على المواطن في المقام الأول.

وأكد المحافظ أن حي الزهور نال نصيب كبير من المشروعات الخدمية والتنموية خلال هذه المرحلة، مثل مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق ومشروعات تطوير الصرف الصحي، مما يخدم المواطنين ويحقق مستوى من الرضا.

واستمع المحافظ لعدد من طلبات وافكار العاملين بالحي، مؤكدا بأنه لا يدخر جهدا في تذليل كافة العقبات للارتقاء بخدمات المواطن، موجها ببذل مزيد من المجهود للحفاظ على مستوى النجاح الذي حققته المحافظة مؤخرا، موجها الشكر لكافة العاملين على جهودهم واخلاصهم في العمل.

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