استعدادا للعام الدراسي.. التعليم العالي تطلق منصة "التعلم عن بعد" تجريبيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الإطلاق التجريبي لمنصة التعلم عن بعد https://egypt-hub.edu.eg لجميع الجامعات المصرية، بالتعاون مع كل من شركة مايكروسوفت العالمية وBlue Cloud لتطوير البرمجيات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020 بجامعة القاهرة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وأمانة الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات.

وتعد منصة التعلم عن بعد أول منصة رقمية من نوعها لتقديم كافة الخدمات التعليمية مع وضع آليات تتماشى مع سياسة نظام التعليم الهجين المزمع تنفيذه في الجامعات بدءا من العام الدراسي الجديد، حيث تتيح المنصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب التواصل من مكان واحد ضمن تجربة واحدة آمنة.

وسيتمكن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من خلال برنامج Microsoft Teams من توحيد اتصالاتهم، وبناء غرف دراسية تعاونية تساهم في تشكيل بيئات تعليمية تتسم بكونها فعالة وعصرية للطلاب وتتكامل مع الجداول الدراسية بكل كلية ووجود آليات لإثبات الحضور والانصراف وعدد الساعات التعليمية المنفذة من قبل كل عضو هيئة تدريس والطلاب.

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وتتيح المنصة، أيضا تفعيل حسابات Office 365 لجميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للاستفادة بجميع التطبيقات والخدمات التي توفرها شركة مايكروسوفت استعدادا للعام الدراسي الجديد ولتمكينهم من تحقيق أفضل ما لديهم بشكل ميسر وآمن.

ويشترط لتفعيل الحسابات الخاصة ب Office 365 وتنزيل البرامج والتطبيقات المختلفة.

- الحصول على الإيميل الجامعي الخاص بك @Edu من خلال إدارة تكنولوجيا المعلومات داخل الكلية.

- والدخول على موقع portal.office.com

- ثم التسجيل بالايميل الجامعي.