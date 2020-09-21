وكيل الأزهر: طلاب الثانوية سر نجاح امتحانات الدور الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اختتم طلاب القسم العلمي دور ثان الثانوية الأزهرية، امتحاناتهم بمادة الكيمياء، بينما أنهى طلاب القسم الأدبى امتحاناتهم أمس الأحد بامتحان مادة الصرف باللجنة الأولى ومادة التاريخ باللجنة الثانية، اليوم الاثنين.

وأشاد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، بطلاب الثانوية الأزهرية، مبينًا أنهم قدموا نموذجًا طيبًا في الالتزام بالتعليمات مما أدى إلى نجاح سير الامتحانات والحفاظ على سلامة الجميع، موضحًا أنه تم البدء في أعمال التصحيح من أول يوم من الامتحانات، مضيفًا أنه تم تصحيح أغلب المواد، وسيتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح، مبينًا أن نتائج الطلاب مبشرة ونسبة النجاح متميزة.

من جانبه أوضح الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الامتحانات كانت في متناول الطالب المتوسط مما أدى إلى عدم وجود شكاوى من صعوبة الإمتحانات، مشيدًا بالقائمين على الامتحانات وتوفيرهم كل سبل الراحة للطلاب والالتزام بالإجراءات الاحترازية، موجهًا الشكر لكل من أسهم في نجاح امتحانات الثانوية الأزهرية.