محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية، استهدفت ضبط العناصر الإجرامية. تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 12 شخصًا بينهم ربة منزل، بحوزتهم أسلحة نارية مختلفة وكميات متنوعة من المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بينهم سيدة .. ضبط 12 شخصًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في دمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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