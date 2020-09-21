شرطة التموين تضبط 1152 قضية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1152 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها: ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، بحوزته 2,053 طن "لحوم مستوردة – سجق – كبدة-كلاوي – قلوب مستوردة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالعاشر من رمضان، بحوزته 2 طن "دقيق فاخر – سكر حر" بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ونجحت الحملات في ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية، بحوزته 4,400 عبوة "مرقة دجاج" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها بما يشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.