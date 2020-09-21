الأمن الاقتصادي يضبط 1440 قضية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لمواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1440 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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