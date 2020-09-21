لتعذر حضورهم.. تأجيل محاكمة المتهمين بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية" لـ 28 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات شرق العسكرية، المُنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في القضية رقم 247 لسنة 2017، لجلسة الاثنين المقبل 28 سبتمبر، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم، (حسب المحامي خالد المصري)

وكانت محكمة شرق القاهرة العسكرية، أصدرت الحكم على 170 متهمًا في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلامياً بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية"، وعاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد، والمُشدد 15 سنة لـ 4 متهمين و4 أخريين بالمشدد 10 سنوات، ومُعاقبة 4 متهمين أخريين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهم واحد السجن 5 سنوات، وقررت إعادة أوراق 145 متهم إلى النيابة العامة لعدم الاختصاص الولائي بنظر محاكمتهم.