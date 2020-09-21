كتم أنفاسها أثناء نومها.. تفاصيل مقتل مسنة داخل مسكنها بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة مقتل مسنة بمسكنها، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، بغرض السرقة، تم ضبط المتهم.

تبلغ للمقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، بالعثور على جثة ربة منزل بمسكنها الكائن بدائرة القسم، وبسؤال نجلتها قررت بأن والدتها مقيمة بمفردها بالشقة محل البلاغ ونفت علمها بملابسات وفاتها وأقرت باختفاء هاتفها المحمول وكمية من المشغولات الذهبية كانت تتحلى بها المجني عليها، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، واللواء محمد شرقاوي، مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض الواقعة.

توصلت التحريات التي أشرف عليها العميد طه فودة، رئيس مباحث قطاع الجنوب، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بالقليوبية له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان أحمد الكردي وكريم خضر، معاونا المباحث، من ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه وبمواجهته أمام العقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لسابقة معرفته بالمجنى عليها، وعلمه بأنها تقيم بمفردها واحتفاظها بمشغولات ذهبية فعقد العزم على سرقتها ، حيث توجه للشقة محل سكنها وتمكن من الدخول أثناء استغراق المجنى عليها في النوم وحال قيامه بسرقة المشغولات الذهبية التي تتحلى بها المجنى عليها استشعرت به ، فقام بالتعدي عليها بالضرب وكتم أنفاسها مما أدى إلى وفاتها، واستولى على المشغولات الذهبية وهاتفها المحمول، وفر هارباً وأضاف بتصرفه في المشغولات الذهبية بالبيع لإثنين من أصحاب محال المصوغات ذهبية بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام، ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما، وبحوزتهما المشغولات الذهبية المستولى عليها ونفيا علمهما بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد هاني سامي، مأمور قسم الخليفة، والرائد حسين هاشم، معاون الضبط، والنقيب محمد أسامة، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.