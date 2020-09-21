القليوبية| ضبط صاحب مطبعة بحوزته 1027 كتابًا ومؤلفًا مقلدة بدون موافقة أصحابها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب مطبعة، بحوزته 1027 نسخة كتاب ومؤلف مقلدة بدون ترخيص بالقليوبية.

معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت قيام حاصل على دبلوم؛ بإدارة مطبعة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول وممارسة نشاط غير مشروع في مجال تقليد وطبع الكتب المنسوبة للعديد من المؤلفين والمؤسسات الخاصة والتعليمية بدون الحصول على موافقة مؤلفيها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وعُثر بداخل المطبعة على (1027 نسخة كتب ومؤلفات متنوعة)، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال ضبط جرائم تقليد العلامات التجارية وإصدار المطبوعات مجهولة المصدر.