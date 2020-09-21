مصر | إحالة دعوى إلغاء إسناد استاد الزقازيق الرياضي لشركة استادات للمفوضين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إحالة دعوى إلغاء إسناد استاد الزقازيق الرياضي لشركة استادات للمفوضين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري بالشرقية، إحالة الدعوى المقامة من، مجدي محمد عزت بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي،لوقف وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإسناد تطوير استاد الزقازيق الرياضي لشركة استادات بحق الإنتفاع لمدة25 عامًا، لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالراي القانوني فيها وتحديد جلسة 3 اكتوبر المقبل لنظرها.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 5108 لسنة 25 قضائية،كلا من وزير الشباب والرياضه بصفته، ومحافظ الشرقيةبصفته ووكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية بصفته، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفته، ورئيس مجلس إدارة شركة استادات بصفته.

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وقال المدعي في دعواه، أن وزير الشباب والرياضة قام بإسناد تطوير إستاد الزقازيق الرياضي بنظام حق الانتفاع لمده25عامًا لشركه استادات والتي هي في الأصل منبثقه من شركة "بريزينتيشن" والتي تعمل في مجال التسويق الرياضي، ولقد تم التسليم بالفعل بما يحويه المنشأ من مرافق وأدوات ومنقولات وثوابت تقدر بملايين الجنيهات إذا لم تكن بالمليارات.

وتابعت الدعوي، أن هذا القرار قد صدر دون إخطارهم ولم يتم نشره ف جريدة الوقائع المصريه، بما يمثل مخالفه للماده ٢٠ من القانون١٨٢ لسنه٢٠١٨، وأن هذا القرار صدر معيبًا بعدم المشروعيه المنصف وبالانحراف لإستعمال السلطه.

وأضاف المدعي، أن رئيس مجلس إدارة شركة استادات قام بتدشين نادي تحت مسمي سلسله فروع نادي "سيتي كلوب"، بالمخالفه للقانون لأن رخصته إدارة منشأت ومناسبات رياضية فقط، (شركه استادات لاداره المنشأت المناسبات الرياضيه) _ كما هو ثابت بالختم الخاص به_ وهو مايعد نصب وتحايل رسمي واتجار بالممتلكات العامه علي حسب إهوائهم وفقا نص المادة ٧١بقانون الرياضه٧١لسنه٢٠١٧ ونص الماده٩٢،٩٣،٩٥.