مصر | 16 نوفمبر.. الحكم على موظف هدد طبيبة بصور مفبركة في أوضاع مخلة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 16 نوفمبر.. الحكم على موظف هدد طبيبة بصور مفبركة في أوضاع مخلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد طه النطق بالحكم على موظف بإحدى شركات الاتصال، في اتهامه بابتزاز طبيبة بصور مفبركة وهددها بدفع مبلغ 300 الف جنيه لعدم نشرها على الانترنت لجلسة 16 نوفمبر المقبل

اثبتت المحكمة حضور المتهم وهيئة دفاعه الذى طلب ببراءته من الاتهامات المنسوبة اليه،كما استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المجنى عليها وقال هشام وجيه مصطفى دفاع المجنى عليهانه ينضم ا للنيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم

كشفت التحقيقات انه في غضون شهر 2019 هدد المتهم المجنى عليها الطبيبة،وطلب منها إيداع مبلغ قدره 300 الف جنية في حسابه البنكى الخاص به وأضافت التحقيقات ان المتهم نقل عن طريق الهاتف المفقود الخاص بزوجها صورا شخصيا للمجنى عليها على هاتفه الخاصىة الخاص وتعمد ازعاج ومضايقة الغير باساءة استعمال أجهزة الاتصالات،

وأفادت التحقيقات فقد زوج الطبيب هاتفه المحمول واستولى عليه المتهم ونقل منه صور المجنى عليها الى هاتفه وقام بتركيها معه في أوضاع مخلة وأرسلها للمجنى عليها وساومها بمبلغ 300 الف جنيه وفى حالة عدم الدفع سوف يضع الصور على الانترنت وفضحها