مصر | دعوى مستعجلة لإلغاء قرار محافظ القاهرة بشأن تقدير قيمة التصالح في طرة والمعصرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر دعوى مستعجلة لإلغاء قرار محافظ القاهرة بشأن تقدير قيمة التصالح في طرة والمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام جمال الشريف المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن إبراهيم عبد الصادق، دعوي مستعجلة إمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بوقف قرار محافظ القاهرة بشأن تقدير قيمة التصالح في مخالفات البناء بحي طرة وحي المعادي.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 55125 لسنة 74ق، كلًا من محافظ القاهرة بصفته، ووزير التنمية المحلية بصفته، ووزير الإسكان.

وقال المدعي في دعواه، ان بتاريخ ٢٠١٩٤٨ صدر القانون رقم ١٧ لسنة٩ ٢٠١ ف شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها

والذى نصت المادة الاولي الفقرة الاولي على" يجوز التصالح وتقنن الأوضاع في الاعمال التي ارتكبت بالمخالفة لاحكام قانون البناء الصادر برقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وف حالات تغيير الاستخدام فى المناطق الئ لايوجد بها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام كا قبل العمل باحكام هذا القانون "، ونصت المادة الخامسة منه على: تنشأ بكل محافظة أو اكثر لجنة بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الاوضاع على اساس قيمة سعر المتر لكل منطقة"، ويتم تقسم المحافظة إلي عدة مناطق بحسب التقدم العمراني، علي ألا يقل سعر المت عن 50جنية ولا يزيد عن ألفي جنية.

و أضاف المدعب أن قانون التصالح ف بعض مخالفات البناء قد احدث قلق واضطراب مجتمعى بسب انحراف الجهة الإدارية عن قصد المشرع فى هذا القانون، وبالاخص فى مسألة تقييم قيمة التصالح الماديه والذى اتجه إراده

المشرع فيه الى اختلاف التقديرات والتي تبدء من خمسون جنيها ولا تزيد عن ألفي جنيه وهذا الفارق كبير بين البداية والنهاية في التقدير لعلم المشرع، واتجاه قصده الي الفارق المتعدد بين الاماكن والمناطق الى تخضع لهذا القانون من حيث المستوى العمراني والحضارى وحالة توافر الخدمات وهو ميزان وضعه المشرع بالقانون لكى تلتزم به الجهة الإدارية فى وضع التقديرات للمناطق المتبانيه، وهو ما خالفه القرار المطالب بالغائة وانحرف عن صريح نص القانون رقم ١٧

لسنة ٢٠١٩ ولائحته التتفيذيه وتعديلاهما.

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وتابع المدعي، أن القرار المطعرن عليه فرق أيضا بين المناطق المتماثله والمتجاوره واحدث فرقا كبيرا بينهما ف التقدير.

وإشار المدعي في دعواه، أن الكشف الخاص بحىّ طرة والمعادي جاء مشوبا بعوار ومغالاه في تقدير قيمة التصالح عن المتر المربع، فحي طره يتشابة مع حي المعصرة من حيث المستوي الحضاري والعمراني، إلا أن جاءت الفوارق كبيرة ولم يتم التساوي بينهما.

و أوضح المدعي، ان بخصوص حي المعادي فهو منقسم إلي قسمي المعادي السريات وهي منطقة حضارية والقسم الأخر هو المعادي القديمة وهي منطقة تحتاج للتطوير، فتم تقدير قيمة التصالح في المنطقة العشوائية والحواري ب 500جنية للمتر وفي المقابل تتشابة تلك المناطق مع مناطق دار السلام التي تم تقدير سع المتر بها ب 70 جنية.