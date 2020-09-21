مصر | لدواع أمنية.. تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ "تصوير قاعدة بلبيس الجوية" لـ 28 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لدواع أمنية.. تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ "تصوير قاعدة بلبيس الجوية" لـ 28 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات شرق العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طره إعادة محاكمة المتهمين فى القضية رقم 247 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ "تصوير قاعدة بلبيس الجوية "، وذلك بعد إلغاء الحكم الأول، لجلسة 28 سبتمبر الجاري لتعذر احضار المتهمين من محبسهم لدواعي أمنية.

وكانت هيئة التصديق علي الأحكام العسكرية قد رفضت التصديق علي الحكم وقررت إلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق جميع المتهمين في القضية وتقرر إعادة محاكماتهم من جديد أمام دائرة أخري.

كانت قد أصدرت محكمة شرق القاهرة العسكرية الحكم علي 170 متهما في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميًا بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية.

حيث عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد كما عاقبت 4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة و4 اخرين بالمشدد 10 سنوات.



وعاقبت المحكمة 4 متهمين اخرين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهم واحد السجن 5 سنوات.

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واعفت المحكمة المتهم رقم 85 من العقوبة وبرأت متهمين اثنين من التهم المنسوبة اليهم.