مصر | الأجهزة الأمنية تواصل جهودها في ضبط قضايا تزوير

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأجهزة الأمنية تواصل جهودها في ضبط قضايا تزوير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى ضبط قضايا تزوير وترويج المحررات الرسمية.

فقد أكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء قيام (عامل طباعة - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد ) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وتقليد الأختام الحكومية المعتمدة لها وترويجها على عملائه بنطاق محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة من راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة وإتخاذه من ( مطبعة مملوكة لشقيقه كائنة بدائرة قسم شرطة الضواحى ) وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه بمقر المطبعة المشار إليه وعثر على ما يلى:

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عدد ( 3 ) بطاقات إئتمان منسوبة لبنوك بدول أجنبية خالية البيانات ومعدة للتزوير.

كشف حساب بنكى خالى البيانات منسوب لأحد البنوك فرع بورسعيد وممهور بأكلاشيه مقلد منسوب لذات البنك (معد للتزوير).

أكلاشيه تقرأ بصمته منشأ إحدى البلاد.

جهاز يدوى الصنع يستخدم فى تقليد بصمة الأختام.

عدد ( 6 ) قالب خشبى تستخدم فى تقليد الأختام.

عدد ( 3 ) سيرل " كاوتشوك " وهى مادة مطاطة تستخدم فى تقليد بصمة الأختام.

جهاز ماسح ضوئى.

طابعة.

جهاز حاسب آلى بمشتملاته.

جهاز لاب توب.

وحدة تخزين " فلاش ميمورى ".

بفحصهم فنيًا تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التى تحوى على العديد من المستندات والأوراق الممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى وحيازته للمضبوطات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

