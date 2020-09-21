مصر | دفاع سما المصري يستأنف على حكم الحبس والغرامة في التحريض على الفسق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر دفاع سما المصري يستأنف على حكم الحبس والغرامة في التحريض على الفسق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم دفاع المتهمة سما المصري باستئناف علي الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية الصادر اليوم بمعاقبة سما المصرى بالحبس سنتين والزمتها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم ويعد الحكم الصادر هو حكم اول درجة ويحق لها الاستئناف عليه.

كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.