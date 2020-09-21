مصر | ضبط تشكيل عصابي بالشرقية تخصص في سرقة الدراجات النارية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي بالشرقية تخصص في سرقة الدراجات النارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية.

تمكن قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (ثلاثة عناصر كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية) وبحوزتهم (فرد خرطوش – سلاح أبيض – هاتف محمول) وإعترفوا بإرتكاب

(واقعتى سرقة دراجة نارية كرهًا عن قائديها) وأمكن ضبط الدراجتين لدى عميلهما "سئ النية" وكذا ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعتين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى سداد الرسوم المستحقة للجهات الحكومية المختلفة والإستيلاء على أموالهم زاعمًا بمقدرته على سدادها بأقل من قيمتها الحقيقية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين مقيم بمحافظة المنيا بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم سداد الرسوم المستحقة للسيارة الخاصة به بأقل من قيمتها الحقيقية ببعض الجهات الحكومية.

فقد أسفرت جهود تحـــريـــات فرع الإدارة بشمال الصعيد عن قيام (سائق - مقيم ببندر المنيا) بممارسة نشاط إحتيالى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى سداد الرسوم المستحقة للجهات الحكومية المختلفة والزعم بمقدرته على سدادها نيابة عنهم وبأقل من قيمتها الحقيقية مدعيًا علاقاته ونفوذه بتلك الجهات ومن خلال ذلك تمكن من الاستيلاء على مبلغ (14) ألف جنيه من الشاكى بزعم سداد الرسوم المستحقة علي السيارة الخاصة بجهات حكومية حتى يتمكن من إنهاء إجراءات ترخيص السيارة وقـــدم للشاكى عدد (2) صـورة ضـــوئية لخطابين منسوبين لجهات حكومية يتضمنان سداد الشاكى الرسوم المستحقة علي السيارة الخاصة به خلافًا للحقيقة بالإستعلام من الجهات المختصة تبين عدم صحة الخطابين وعدم سداد الرسوم المستحقة على سيارة الشاكى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وعثر بحوزته على( 2طلب فحص فنى لمركبة منسوب لإحدى إدارات المرور "خالى البيانات" - خطاب منسوب صدوره لإحد الهيئات موجه لإحدى إدارات المرور بإسم أحد الأشخاص "مزور بالكامل" –

2 شهادة صلاحية جهاز إطفاء بأسماء أشخاص مختلفة - نموذج إنشاء ترخيص جديد منسوب لإحدى إدارات المرور "خالى البيانات" - نموذج طلب ترخيص سيارة خاصة منسوب لإحدى إدارات المرور "خالى البيانات - شهادة مخالفات مزورة)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة