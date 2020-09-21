مصر | عـاجل.. الحبس سنتين والغرامة لسما المصري في قضية الفيديوهات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عـاجل.. الحبس سنتين والغرامة لسما المصري في قضية الفيديوهات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت أوراق الإحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، أنه فى 2 يوليو 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، بإحالة المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ"سما المصرى"، للمحكمة الاقتصادية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمة فى غضون الفترة من ديسمبر 2019 حتى أبريل 2020، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن "سما المصرى" فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، على النحو المبين فى تحقيقات القضية، ونشرت عدد من الفيديوهات الخادشة للحياء العام.
وأضح أمر الإحالة أن المتهمة اعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب"، تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها، على النحو المبين فى التحقيقات.