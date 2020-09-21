مصر | ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية وتشكيل عصابي بدمياط

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية وتشكيل عصابي بدمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح أمن دمياط فى ضبط كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية وضبط تشكيل عصابى.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط خلال حملة أمنية مكبرة من ضبط الآتى:

ضبط (عدد 41 كيس لمخدر الشابو وزنت 250 جرام – ميزان حساس – سلاح أبيض "مطواة" – مبلغ مالى) بحوزة (عاطل – ربة منزل "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة رأس البر.

ضبط (سلاح أبيض - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3،5 كيلو جرام -مبلغ مالى) بحوزة (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر سعد.

ضبط (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين -مبلغ مالى) بحوزة (عاطلان "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة كفر سعد.

ضبط (فرد خرطوش وطلقة - كمية من نبات البانجو المخدر -مبلغ مالى) بحوزة (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمياط.

Advertisements

ضبط (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 35 جرام – مبلغ مالى) بحوزة (عاطلان "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة دمياط.

ضبط (بندقية آلية و15 طلقة من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 80 جرام – مبلغ مالى) بحوزة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة.

ضبط (فرد خرطوش - طلقة من ذات العيار - مقص حديدى - 2 قصافة أسلاك - منشار – 6 دراجات نارية) بحوزة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") وإعترفا بقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.