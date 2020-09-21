مصر | جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (3) قضايا تهريب أبرزها )بضائع أجنبية الصنع – ماكينات– كاميرات تصوير فوتوغرافى – مستحضرات تجميل – ساعات يد - قطع غيار سيارات ) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من 450 ألف جنيه.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الأجهزة اللاسلكية: ضبط (1) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الأثار: ضبط (1) قضية.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (23) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، مخالفة صيد، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سائقين، مخالفات مسطح مائى، مخدرات، محاولة صعود باخرة بدون تصريح).

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فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (889) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (140) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات":

ضبط عدد (1) قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

