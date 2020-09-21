مصر | حبس سائق مقطورة تسبب في دهس 7 سيارت أمام مستشفى حلوان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس سائق مقطورة تسبب في دهس 7 سيارت أمام مستشفى حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان الكلية حبس سائق مقطورة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس 7 سيارات أمام مستشفي حلوان مما أسفر عن أصابة 4 أشخاص وحدوث تلفيات وخسائر بالسيارات.

كما كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل الحادث، أن عدم وجود فرامل في سيارة المقطورة كان سبب وراء الحادث.

وتبين من التحقيقات أن ال7 سيارات كانت ملاكي وبينهم سيارة ميكروباص كما أستعلمت النيابة العامة في وقت سابق، عن الحالة الصحية للمصابين وإرسال تقرير وافي بالحالة الصحية تمهيدا للاستماع إلي أقولهم.

البداية عندما تلقي مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث مروري أمام مستشفى حلوان العام، وبالانتقال والفحص تبين قيام سائق مقطورة بدهس واصطدامه بـ7 سيارات.

وألقت قوات الأمن القبض على السائق المتسبب في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.